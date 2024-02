Domenica In, il gossip di Mara Venier spiazza Massimo Giletti: "Non eri solo..."

25 febbraio 2024 a

Nel salotto di Domenica In si accomoda tra gli altri Massimo Giletti in vista del grande ritorno in Rai con il programma-evento per celebrare i 70 anni della tv, in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 28 febbraio. Mara Venier e il giornalista piemontese sono vecchi amici, e l'intervista ripercorre anche le tappe di un rapporto nato ai temi in cui il giovane Giletti lavorava con Giovanni Minoli a Mixer e intervistò l'attrice allora emergente.

Insomma, tra i due c'è amicizia e complicità, e Venier batte il tasto dell'amore: "Sei perennemente single", dice all'ospite che replica ironizzando: "Quante notti solitarie...". A quel punto la conduttrice rivela un retroscena: "Ti ho visto l'altra sera molto triste e solitario... Ci siamo incontrati per caso a cena e non ti ho visto tanto solitario...", dice Venier. Giletti non si sbottona: "Dai Mara, guarda le telecamere, sono lì...". Però ti sei divertito...", insiste Venier con il giornalista che chiude il discorso con un sorriso: "Almeno una notte fammi divertire...".

"Ho invitato...": Giletti celebra la Rai con una serata-evento, l'anticipazione

Dicevamo del ritorno nel servizio pubblico dopo l'esperienza a La7. "SI dice molto spesso che 'Giletti ha lasciato la Rai'", ricoda il giornalista, in realtà "sono stato messo educatamente nelle condizioni di scegliere un'altra strada, quindi 'tornare' è una parola giusta". "Nella vita anche le emozioni e i momenti negativi ti servono molto, perché ti fanno migliorare come uomo", spiega Giletti. Sulla trasmissione in onda mercoledì, il conduttore spiega che sarà un po' "old style"; una scelta voluta per ripercorrere sensazioni e atmosfere di 70 anni di televisione. Non manca un rimprovero, bonario, di Venier sulla serata: "Hai invitato tutti tranne me...".