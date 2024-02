Antonella Clerici chiude le porte a Sanremo: "Chi deve condurre il Festival"

27 febbraio 2024 a

Antonella Clerici a Sanremo? La conduttrice ne parla in un'intervista su "Chi" in cui chiude le porte all'ipotesi di tornare sul palco dell'Ariston come conduttrice. Assicura di averne parlato solo con Fiorello quasi per scherzo ma di non avere nessuna intenzione seria. “La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino - dice Clerici - L’unica battuta che mi sia venuta è stata: "Con te lo farei". Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di no ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene”.

“Chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto”.