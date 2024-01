È sempre mezzogiorno, "tutto nero": che succede in diretta da Clerici

31 gennaio 2024 a

Come ogni giorno, Antonella Clerici è entrata nelle case degli italiani con il suo È sempre mezzogiorno, lo show di cucina e di intrattenimento di Rai 1. Sorriso largo e tanta ironia sono le caratteristiche che rendono da sempre la conduttrice un' eccezionale padrona di casa. Tanti ospiti e tante ricette da provare: questa è la formula che coinvolge gli italiani. Questa mattina, però, nel corso della puntata qualcosa è andato storto. All'improvviso, infatti, c'è stato una sorte di blackout e i telespettatori si sono ritrovati di fronte a uno schermo completamente nero. A causa di problemi tecnici, il collegamento è infatti saltato ripetutamente. Se in un primo momento il pubblico pensava che fosse un fatto dovuto ai propri dispositivi, poi su X è stato risolto il mistero. "Pensavo che fosse un mio problema", "Ah ecco, pensavo fosse la mia tv", "Sono giorni che salta": questi alcuni dei commenti apparsi sui social network. Non è mancata una buona dose di simpatia. "Pensavo fosse un guasto della mia tv, mi sono subito improvvisata antennista", ha scritto qualcuno, suscitando così l'ilarità del popolo del web.