È sempre mezzogiorno, Biagiarelli non va in onda dopo il caso Pedretti: imbarazzo di Clerici

Nella puntata del 15 gennaio di È sempre mezzogiorno, programma che va in onda su Rai1, Antonella Clerici ha salutato il suo pubblico ricordando che la giornata era caratterizzata dal cosiddetto "Blue monday", considerato il giorno più triste dell'anno. In un gesto simbolico, la conduttrice di Rai 1 ha indossato un maglioncino blu, definendosi "vestita da blue monday". Ma nell'aria dello studio della tv di Stato si percepiva un'atmosfera pesante, indipendentemente da questa giornata particolare. La conduttrice ha introdotto gli ospiti della puntata sottolineando un'assenza notevole, quella di Lorenzo Biagiarelli, annunciando che il noto chef aveva scelto di non partecipare al programma per motivi non specificati, almeno secondo quanto dichiarato da Clerici. La presentatrice ha aggiunto che Biagiarelli sarebbe tornato nei prossimi giorni senza fornire ulteriori dettagli. Spiegato il motivo dell'assenza di Biagiarelli, Clerici ha fatto una richiesta al pubblico, invitando tutti a essere più gentili.

«Nessuna gogna», Lucarelli respinge le accuse sul dramma della ristoratrice

In queste ore Biagiarelli è stato coinvolto in una controversia legata a un tragico evento nel lodigiano. La ristoratrice Giovanna Pedretti, dopo essere stata oggetto di polemiche, ha perso la vita e tra le varie ipotesi degli inquirenti c’è quella del suicidio. La vicenda ha avuto origine da una recensione online in cui un cliente criticava altri clienti, una coppia gay, presso la pizzeria della Pedretti. La ristoratrice aveva ottenuto visibilità sui media per la sua risposta coraggiosa al cliente. Biagiarelli è intervenuto sostenendo che la recensione fosse un falso, probabilmente modificato in seguito, dando il via a una discussione pubblica. La morte della signora Pedretti ha generato una nuova ondata di odio sui social, questa volta rivolta sia a Biagiarelli che a Selvaggia Lucarelli, sua compagna, che già ha respinto le critiche dopo la morte della ristoratrice di 59 anni.