Che tempo che fa, da Fazio solito processo a Meloni: "I manganelli? È fascismo"

Nello spazio dedicato alle opinioni dei giornalisti nel salotto di Fabio Fazio va in onda l'ennesimo processo al governo di Giorgia Meloni. Ospiti di Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 25 febbraio, ci sono come di consueto Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea che tornano sugli scontri tra studenti e forze dell'ordine a Pisa. Il messaggio di fondo, ovviamente, è che siamo davanti a un esecutivo che usa metodi "fascisti", sorvolando sulle tante manifestazioni in cui ci sono stati scontri analoghi ma a aPalazzo Chigi c'era la sinistra... Gli stidenti "erano davanti a una scuola. Anche i simboli parlano in questa storia. Hanno rincorso i ragazzini usciti da scuola con gli zaini in spalla. Ci sono i video. Tutti filmano. Li abbiamo visti tutti. Non sono i ragazzi che hanno dato le testate contro i manganelli, sono stati i poliziotti", afferma De Gregorio.

Le fa eco l'editorialista di Repubblica Giannini: ""Non è la prima volta che la polizia usa il manganello in modo così violento ed indiscriminato contro i manifestanti". E ancora: "In questo caso erano studenti minorenni, con gli zaini. C'è una palese intolleranza e insofferenza verso tutto ciò che rappresenta dissenso, rispetto al mainstream, alla narrazione che questo Governo vuole rappresentare al Paese". La sintesi la trova Cuzzocrea che sentenzia: "Usare il manganello quando non c’è il pericolo, è fascismo". Insomma, il pericolo nero è sempre dietro l'angolo a sentire certe ricostruzioni.