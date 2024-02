Chiara Ferragni, "zitta per troppo tempo". E posta la foto con gli occhi lucidi

24 febbraio 2024 a

Da quel fatidico 15 dicembre, da quando cioè l'Antitrust l'ha multata per "pratiche commerciali scorrette" legate alla collaborazione con Balocco e alla promozione del famoso pandoro, Chiara Ferragni si è chiusa nel suo silenzio, comunicando ai suoi follower solamente notizie del suo brand o della sua famiglia. Da un paio di giorni, poi, anche le insistenti voci di rottura con il marito Fedez. Questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato una lunga intervista, fatta il 20 febbraio (quindi prima che Dagospia lanciasse in rete l'indiscrezione sulla fine del matrimonio della coppia più social d'Italia), in cui l'influencer parla a tutto campo dell'inchiesta e della bufera mediatica che l'ha travolta. "Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare": così l'imprenditrice digitale ha commentato le dichiarazioni rilasciate al quotidiano.

Poi Ferragni ha aggiornato, sempre attraverso una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale, i suoi seguaci. "Pagina in down, ma penso che tra poco torni disponibile", ha scritto a corredo di uno screenshot che ritrae il titolo del pezzo del Corriere della Sera. Boom di click e fan in trepidazione. D'Altronde c'era da aspettarselo. L'affaire dell'influencer ha catalizzato l'attenzione di media e giornali fin dai primi istanti. "L'avete solo aperta in 383mila persone in 30 minuti. Presto dovrebbe tornare disponibile. Intanto grazie", ha aggiunto. Quindi la foto. "Io che vi leggo", ha digitato l'imprenditrice (con tanto di emoticon) a corredo dello scatto che la ritrae con gli occhi lucidi.