Fedez-Ferragni, favola finita. Il rapper "se n'è andato di casa", cosa sappiamo

Carmen Guadalaxara 23 febbraio 2024 a

a

a

Alla fine i nodi sono venuti al pettine. I social non celano più la crisi che ha colpito anche la coppia più postata, pubblicata, monitorata di sempre. La storia d’amore, Fedez e Chiara Ferragni è giunta al capolinea. I segnali della separazione si vedevano da tempo: le tensioni post Sanremo 2023, il Pandoro Gate, la multa dell'Antitrust, l’accusa di truffa aggravata, la crisi lavorativa e personale, e inevitabilmente le voci sempre più insistenti sul loro imminente divorzio. Dal Festival dell’anno scorso, in cui nell’ultima sera lui aveva baciato sul palco dell’Ariston Rosa Chemical (in gara a Sanremo, ndr), provocando la delusione della moglie per l’incapacità del marito distare al suo fianco senza mettersi al centro della scena, il matrimonio tra i due s’era incrinato ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito che aveva subito una delicata operazione chirurgica, nel 2022, per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. Non è bastata neanche la cena a lume di candela dal noto ristorante «Cracco» a Milano, in occasione di San Valentino a far rientrare la crisi. C’è chi sostiene che Fedez abbia dimostrato una minore disponibilità e generosità nei confronti di Chiara, rimproverandole che le sue questioni legali stessero avendo un impatto negativo anche sui loro interessi commerciali. Queste le voci.

La madre di Fedez rompe il silenzio: l'auspicio dopo le voci di rottura

Chiara avrebbe cercato di mantenere il controllo della situazione, fino a quando Fedez si è concesso un viaggio da solo a Miami. Sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo lasciare al rapper la casa di famiglia a City Life, nella serata di domenica.

Come molte storie d'amore, anche quella tra Chiara Ferragni e Fedez è nata quasi per caso, otto anni fa. A fare il primo passo, pur senza saperlo, fu Fedez, che in un verso del brano «Vorrei ma non posto» cantava: «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John». Un riferimento non casuale, ma avvenuto dopo un primissimo incontro tra i due durante una serata milanese, in cui il rapper era rimasto talmente impressionato dall'influencer da citarla nella sua canzone. La diretta interessata a quel punto decise di pubblicare sui social un breve video in cui cantava quella parte del brano, poi il resto è nato da sè. Hanno iniziato a scriversi. «Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto. I ragazzi oggi sono troppo indecisi – ha raccontato Chiara in un’intervista».

"Si è giocato la famiglia": bordata clamorosa di Myrta Merlino a Fedez

Il resto è una grande favola che ha appassionato oltre trenta milioni di follower. È il 6 maggio 2017 quando Federico Leonardo Lucia ha stupito Chiara Ferragni con una proposta di matrimonio all'insegna del romanticismo. Dopo essersi esibito nella magica cornice dell'Arena di Verona, il rapper chiamò sul palco la sua fidanzata e si inginocchiò per dirle: «Non servono anelli per tenerci insieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì». Poi dalla tasca prese un anello e chiese all'influencer di sposarlo. Seguirono lacrime, baci, e naturalmente il «sì» di lei. Quasi un anno dopo la romantica proposta Chiara e Fedez sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leone Lucia. Sempre nel 2018 hanno coronato il loro sogno d'amore e sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato il 1 settembre nella cittadina di Noto, in Sicilia, davanti a familiari. Durante la cerimonia Chiara Ferragni ha ripercorso il primo incontro con il marito, mentre Fedez ha citato Bukowski in una commovente lettera alla moglie: «Ti prometto – ha dichiarato Fedez - che, anche se in ritardo, ci sarò sempre».

Nel 2021 hanno deciso di allargare la famiglia ed è nata la piccola Vittoria protagonista indiscussa di tante storie social dei genitori. Il resto della vita dei Ferragnez è tutto documentato sui loro profili e nel docu -film The Ferragnez. Qualcuno pensa che questa possa trattarsi dell’ennesima mossa mediatica per spostare l’attenzione dai guai in cui si è cacciata Chiara. Vero è che un matrimonio che finisce porta con sè il rispetto per chi lo sta vivendo e sofferenza perché ci sono persone, dietro le copertine, ci sono storie di vita, ci sono i figli. Ha scelto il tavolo di Che Tempo Che Fa la Ferragni per raccontarci la sua versione dei fatti. Sarà ospite di Fabio Fazio, domenica 3 marzo.