Fedez nel mirino di Myrta Merlino: "Si è giocato la famiglia". Bordata calmorosa

"Da un litigio all'altro...Fedez si è giocato la famiglia": poche, nette parole quelle che Myrta Merlino ha scritto sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo aver condotto l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità, la giornalista si è concessa un post su X e ha detto la sua sulla vicenda che, da questa mattina, attira giornali, media e utenti di ogni genere. Hanno fatto della loro vita di coppia, di fidanzati, di sposati, di mamma e papà, di imprenditori alle prese con due bambini e viaggi in località da sogno, un racconto aggiornato minuto per minuto, sempre telefono alla mano, un aggiornamento social costante. In queste ore si rincorrono le voci sempre più insistenti di una fine, arrivata dopo settimane di crisi, complici anche le inchieste che coinvolgono Chiara Ferragni, che certamente non hanno aiutato a rasserenare gli animi in quel di Citylife.

Lo staff di Ferragni: "Non era preparata". E Fedez contatta un'agenzia immobiliare

Pare che Fedez non viva già più lì, volato poi a Miami con la sua assistente. E proprio su questo è intervenuto l'inviato di Pomeriggio Cinque. In diretta con lo studio, Michel Dessì ha rivelato al pubblico che il rapper ha contattato un'agenzia immobiliare per un appartamento già arredato in cui andare a vivere. Quanto digitato da Merlino fa fare a tutti un passo indietro a quando, poco dopo l'annuncio dello scandalo dei pandori, il cantante si schierò contro i giornalisti. "Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Guardali. Mio Dio, le priorità dell’informazione italiana", aveva detto Fedez in una storia Instagram. E dopo un servizio della trasmissione sulla moglie influencer, aveva aggiunto: "Complimenti a Myrta Merlino, ma Barbara D'Urso l'avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno". Non si era fatta attendere la replica della giornalista: "Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia", aveva replicato Merlino.