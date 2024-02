Chiara Ferragni e Fedez, la madre del rapper rompe il silenzio: l'auspicio

22 febbraio 2024 a

Dopo lo staff di Chiara Ferragni, che non ha nè confermato nè smentito le voci di addio, ora sono arrivate anche le parole della madre e manager di Fedez. "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla", così Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, ha risposto a chi le ha chiesto un commento sulle ultime indiscrezioni sul figlio e sulla moglie influencer. Poche e dirette parole al telefono con l'Adnkronos.

Ferragnez e il "divorzio dell'anno". L'avvocato matrimonialista: "Immagine triste"

Il retroscena lanciato in rete da Dagospia fa riferimento a una separazione maturata da giorni, con il rapper che avrebbe lasciato casa da domenica. "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene", è l’auspicio finale della mamma del rapper, che probabilmente spera si tratti di una crisi passeggera. In queste ore si rincorrono le voci sempre più insistenti di una rottura, arrivata dopo settimane di crisi, complici anche le inchieste che coinvolgono Chiara Ferragni, che certamente non hanno aiutato a rasserenare gli animi in quel di Citylife.

Lo staff di Ferragni: "Non era preparata". E Fedez contatta un'agenzia immobiliare

Dove pare Fedez non viva già più, volato a Miami con la sua assistente. A non esserci più sarebbe anche la fede al dito dell’imprenditrice digitale che si è fatta da sè, da giovanissima blogger di The blonde salad, quando nessuno parlava ancora di influencer, a oggi, epoca non più di starlette tv ma di content creator e opinionisti del web dalla reputazione non sempre specchiata e dai guadagni non sempre trasparenti, specie quando si tratta di beneficenza e advertisment sui social.