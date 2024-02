Ferragnez, Selvaggia Lucarelli a valanga: "Fedez si butta a destra"

23 febbraio 2024 a

La fine dell'amore tra Chiara Ferragni e Fedez "non è una sorpresa", scrive Selvaggia Lucarelli che a suo tempo aveva parlato delle prime crepe del rapporto. Insomma, da "Ferragnez sono diventati FerragnEX", ironizza sul Fatto quotidiano. "Che i due non sarebbero arrivati al panettone (visto poi come è andata col Pandoro) non solo era prevedibile, ma anche in parte noto ai loro amici e non solo", scrive la giornalista. Dopo lo scandalo, Fedez ha difeso la moglie ma poi aveva "iniziato a defilarsi" perché vedeva minata la sua reputazione. A quel punto il rapper è "diventato rancoroso" e ha accusato la Ferragni di un “contagio reputazionale” e "del suo possibile disastro finanziario (la sua bibita Boem per giunta fatica a decollare)", ricostruisce Lucarelli.

L'opinionista poi riserva tra le righe una stoccata al rapper milanese, che lei chiama "falena" perché si circonda di personaggi noti per "prendere luce", che "tradisce il terrore di finire nel cono d’ombra di Chiara aggrappandosi ai tesserini altrui. Promette podcast con il “bro Saviano”, con il nuovo amico Cruciani, va a pranzo con Morvillo, impartisce lezioni di giornalismo e, soprattutto, stringe legami con la stampa di destra". Insomma, "lui cerca di rimanere a galla diventando filo-governativo" afferma Lucerelli che si richiama alla puntata del podcast Muschio Selvaggio con Marco Travaglio e Daniele Capezzone dove è stata a sua volta citata come colei che ha trasformato Chiara Ferragni "in Wanna Marchi". "Al prossimo Sanremo strapperà in diretta la foto di Elly Schlein e bacerà in bocca Giorgetti", scrive Lucarelli che poi sospetta un filo diretto tra i rapper e Dagospia che inanella scoop e rivelazioni sulla coppia "con tanto di data precisa della sua uscita di casa".