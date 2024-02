Meteo, “maltempo fortissimo e da allerta”. Sottocorona, dove e quando colpirà

21 febbraio 2024 a

a

a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce le sue previsioni del tempo nell’appuntamento meteo di Omnibus e avvisa tutti gli italiani, in particolare una parte, sull’arrivo del brutto tempo e della pioggia. Queste le previsioni dei prossimi giorni: “L’Italia è stretta fra una perturbazione, o comunque una zona di maltempo che si sta allontanando verso sud-est, e questa nuova perturbazione, che è una struttura piuttosto ben organizzata e questa volta sicuramente entra. Allora per la giornata di oggi, mercoledì 21 febbraio, tutto sommato ancora qualche precipitazione localmente consistente fra Calabria e Sicilia, con tendenza all'attenuazione nel corso della giornata. Al nord qualche nuvola e precipitazioni debolissime, quindi poca cosa, però il cielo comincerà a coprirsi già nel corso della mattinata. La giornata di domani, giovedì 22 febbraio, vede invece un peggioramento molto marcato al nord, la Liguria, parte della Lombardia, le zone Alpine hanno precipitazioni nevose, inizialmente a quote non particolarmente basse ma comunque la neve serve moltissimo. Le precipitazioni sono appunto in qualche caso già piuttosto intense. Al centro e al sud ci sono nuvole e qualche debolissima pioggia, quindi giornata in qualche modo di attesa”.

"Si palanca la porta". Meteo: cosa arriva da giovedì

Ma quando arriva e dove colpisce questo maltempo? “Di attesa del peggioramento che si estende nella giornata di venerdì 23 febbraio in maniera abbastanza marcata al centro e al sud, soprattutto sul versante tirrenico, come sempre quando i venti sono occidentali o sud occidentali, e poi l'alta Toscana, la Liguria con fenomeni intensi, questo vale anche per tutta la Toscana, per l'Appennino settentrionale. E poi questa zona che prende il centro e la parte orientale del nord, già qualche schiarita qualche miglioramento sul Piemonte, però abbiamo maltempo fortissimo, addirittura - segnala Sottocorona - arriviamo a quantità di precipitazioni nelle 24 ore particolarmente elevate, quindi maltempo da allerta, sotto tutti i punti di vista, che prende e le zone Alpine, ma anche arriva sicuramente in pianura, quindi maltempo molto forte”.

Una "forte perturbazione" scatenerà tanta pioggia: ecco dove

Infine l’esperto meteo si focalizza sui venti e le temperature: “Tutto sommato la situazione al centro e al nord è piuttosto calma, anche troppo calma al nord perché la mancanza di vento crea questi problemi di stagnazione dell’aria. Le massime previste per la giornata di oggi non sono particolarmente basse, perché ancora non si risente di questo cambiamento, al sud localmente sulle zone di montagna potrebbe fare un poco più freddo. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una prevalenza di diminuzioni a partire dal nord, questo cambiamento del tempo di queste piogge non è aria particolarmente fredda, è aria Atlantica e temperata. Ma certo - chiosa Sottocorona - rispetto alle temperature che ancora abbiamo sicuramente un calo ci sarà”.