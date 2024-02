Meteo, una "forte perturbazione" scatenerà tanta pioggia: ecco dove

19 febbraio 2024 a

a

a

Se ci eravamo abituati a un tempo stabile e all'assenza di scossoni, ecco che all'orizzonte si affaccia un cambiamento del quadro meteorologico. Già a partire da domani, martedì 20 febbraio, dobbiamo aspettarci una prima svolta. Poi un ulteriore peggioramento: in arrivo tanta pioggia su tutta la penisola italiana. Questo è lo scenario tracciato dal team de ilmeteo.it sulla settimana iniziata oggi. "Ci stiamo avvicinando al termine di questa ennesima, prolungata fase di predominio dell'anticiclone africano, che ha offerto ancora una volta condizioni di anomala mitezza e stabilità", hanno avvisato gli esperti.

Torna il maltempo. "Repentino peggioramento": la data da segnare

Come premesso, i primi segnali di cambiamento saranno visibili già da domani, quando un vortice ciclonico farà il suo ingresso in Italia. "Influenzerà soprattutto il Sud e la Sicilia, aree che saranno caratterizzate da un compatto manto nuvoloso associato a precipitazioni irregolari", si legge sul sito. Condizioni stabili in altre regioni. Precipitazioni attese sulla Sicilia anche mercoledì 21 febbraio. Quindi, il cambio di passo. Da giovedì 22 una "forte perturbazione atlantica" colpirà il nostro territorio.

"Una vera perturbazione". Le previsioni di Sottocorona: cosa ci aspetta

Causerà un "marcato deterioramento delle condizioni meteorologiche, a iniziare dalle regioni settentrionali dove il cielo si farà progressivamente più coperto e dove si registrerà il ritorno della pioggia e anche della neve sui rilievi alpini". Poi la perturbazione continuerà il suo cammino verso Sud. Piogge e rovesci in Campania venerdì 23 febbraio.