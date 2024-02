Angelina Mango ha un nuovo fidanzato: "L'ho scritta per lui"

Francesco Fredella 21 febbraio 2024 a

Per Angelina Mango, che ha vinto Sanremo con "La noia", è un bel momento. Emozionante, ricco di successi. "L'amore mi ha cambiata", dice su Today la prima classificata al Festival che adesso si appresta ad arrivare all'Eurovision. "Le mie canzoni sono autobiografiche, seguono la mia crescita. Dieci anni fa ero più malinconica, poi sono cambiate tante cose in me, nel modo di affrontare la vita", continua.

Angelina Mango torna da De Filippi. Ai fan non sfugge un dettaglio

Ma nella vita di Angelina Mango c'è anche "Amici", il talent show per antonomasia della tv, condotto e ideato dalla De Filippi. Lei, come riporta Today, racconta quegli anni. E dice: "La prima canzone felice è stata "Voglia di vivere", pubblicata a gennaio 2023: lì ho fatto lo switch (Amici ndr), ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive. È la chiave che ho trovato per vivere ed è per questo che canto così, perché parlo di me e sono contenta di aver trovato un nuovo modo di esprimersi perché so che mi ascoltano tantissime persone". Angelina non sa di preciso quando questo cambiamento è avvenuto, ma "Voglia di vivere" l'ho scritta per il mio ragazzo. L'amore fa tanto. E, se un giorno finirà, vi accorgerete anche di quello nelle mie canzoni". Angelina è fidanzata? Innamorata? Il suo fidanzato, come raccontano i ben informati, si chiama Antonio Cirigliano. Alcuni giorni fa ha parlato anche il padre del ragazzo, che ha detto: "È un sole: può dare luce a chiunque abbia al suo fianco". Ovviamente il riferimento è ad Angelina.