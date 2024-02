Travaglio fa impazzire Fedez su Ferragni e Lucarelli: "Wanna Marchi"

19 febbraio 2024 a

a

a

Dopo tanta attesa, ecco l'ultimo episodio di Muschio Selvaggio, il podcast guidato da Fedez. "Giornalismo selvaggio con Marco Travaglio e Daniele Capezzone" è il titolo del nuovo appuntamento, che già tiene incollati tanti utenti ai dispositivi. E infatti ad animare il dibattito sono stati il direttore del Fatto Quotidiano e il direttore editoriale di Libero. Tanti i temi affrontati, focus sull'informazione e sui modi di veicolare le notizie. Ma a catalizzare l'attenzione dei più è stato uno scambio di battute al veleno su Selvaggia Lucarelli e sul caso Chiara Ferragni.

"Mi ha fatto male": Fedez spiazza tutti, il vero motivo degli scontri con Lucarelli

Già dalle anticipazioni fatte circolare in rete, si intuiva che parte della conversazione avrebbe virato sul cosiddetto pandoro-gate. Il motivo? Marco Travaglio dirige il quotidiano per cui scrive anche Selvaggia Lucarelli, che sul caso ha condotto inchieste, e Fedez è il marito dell'influencer finita nella bufera per la questione della sponsorizzazione del prodotto dolciario e della beneficenza. Il rapper ha spiegato il motivo che c'è alla base delle tensioni con la giurata di Ballando con le stelle. "Parla da anni della mia famiglia e di me, c'è una cosa che mi ha fatto particolarmente male. Ha una collega con cui ha fatto dei podcast e questa collega un giorno ha scritto che sono guarito da un cancro in 10 giorni perché sono ricco", ha narrato.

Fedez fa scattare la querela: contestazioni del Codacons "strumentali"

"Visto che continui a chiamarla falsa giornalista, ma non mi risulta che tu sia un giornalista e nemmeno un pubblicista, che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto di più di tanti iscritti all'albo dei giornalisti?": è entrato a gamba tesa Marco Travaglio. Fedez ha replicato: "Ma io non sono un giornalista. Se mi fai le domande, magari ti rispondo". "In che modo io avrei dato lezioni di giornalismo a Lucarelli?". "È mezz'ora che lo fai. È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi": questa la bordata del direttore del Fatto. Il riferimento è ovviamente all'inchiesta sul pandoro Balocco.