Fedez spiazza tutti: "mi ha fatto male". Il motivo degli scontri con Selvaggia Lucarelli

Grande attesa per la prossima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast guidato da Fedez. A interfacciarsi e a dialogare con il rapper saranno due giornalisti: il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. Stando alle anticipazioni lanciate in rete da Adnkronos, pare che al centro della conversazione sia finita, a un certo punto, Selvaggia Lucarelli. Che tra il cantante e la giurata di Ballando con le stelle non sia mai corso buon sangue è cosa risaputa. Tuttavia, molti si domandano quale motivo si nasconda alla base dei loro scontri. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato che le tensioni con la giornalista sono aumentate quando lei e un'altra collega hanno sollevato dubbi sulle maggiori possibilità di accesso alla cura del diretto interessato.

"Quando ha fatto un'inchiesta sulle mie uova di Pasqua, mi ha accusato di aver compiuto cose poco trasparenti e ha contattato l'azienda produttrice delle uova di Pasqua. Per deontologia, un giornalista avrebbe dovuto sentire anche me o una persona che mi rappresenta. Lei non lo ha fatto, quando glielo ho fatto notare mi ha detto che non era tenuta a sentirmi e ha detto che avevo cambiato le cose in corsa...", ha affermato Fedez. Poi ha aggiunto: "Selvaggia Lucarelli parla da anni della mia famiglia e di me, c'è una cosa che mi ha fatto particolarmente male. Ha una collega con cui ha fatto dei podcast e questa collega un giorno ha scritto che sono guarito da un cancro in 10 giorni perché sono ricco... Lo stesso cancro che ha ammazzato Steve Jobs, per dire...".

Il cantante ha ribadito il suo punto di vista e ha spiegato che queste affermazioni lo hanno colpito nel profondo. "Questa cosa mi ha fatto veramente male, la gente è venuta a dirmi 'sei ricco, devi stare zitto'. Selvaggia Lucarelli poteva dire che la collega poteva evitare o poteva stare in silenzio, invece ha deciso di difenderla. Se sono di parte, è più per questo motivo che per il caso Balocco", ha specificato, non proferendo parola sul caso dei pandori e della moglie influencer.