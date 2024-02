Chiara Ferragni protagonista del Carnevale: il carro con pandoro e uovo

18 febbraio 2024 a

"A Carnevale ogni scherzo vale", recita il celebre detto. Ma forse dovremmo dire: "A Carnevale ogni carro vale". Sui social sta circolando con insistenza un video, già cliccatissimo, in cui un carro a tema Chiara Ferragni sfila ed è seguito da un corteo di persone che stanno festeggiando. Colori, musica e maschere, simboli iconici di una tradizione ma non solo. L'influencer, di cui negli ultimi mesi molto si dice e si scrive, è diventata anche il bersaglio dei creatori delle vetture addobbate per il Carnevale. In particolar modo, sul web è spuntato un filmato che immortala un carro con tanto di logo dell'imprenditrice digitale. "Pensati libera" è la scritta che appare sulla fiancata del mezzo. I colori del brand di Ferragni dominano: rosa e celeste. Ma la parte che più ha catalizzato l'attenzione degli utenti è quella posteriore. Un mega-pandoro occupa gran parte del carro. Davanti, invece, un gigantesco uovo di Pasqua.