Chiara Ferragni diserta l'evento Pantene: "Ha dato buca"

Dopo Balocco, anche Chiara Ferragni ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro le sanzioni inflitte a dicembre dall’Antitrust per la pubblicità ingannevole del pandoro griffato ’Pink Christmas’. Le due società che fanno capo alla 36enne influencer lombarda, Tbs Crew e Fenice, hanno impugnato il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, "richiedendone l’annullamento integrale perché considerato illegittimo". E così i media sono tornati a parlare dell'imprenditrice digitale. In particolar modo, negli ultimi giorni la rete ha acceso un fare su un fatto. Pare che Ferragni non si sia presentato all'evento di Pantene, azienda svizzera di prodotti per capelli di cui è ambasciatrice.

Il 14 febbraio Pantene ha lanciato un evento molto importante per lanciare una nuova linea di prodotti per capelli. Per comprendere la portata di tale iniziativa, basterebbe pensare alla presenza di numerosi vip come Alessandra Mastronardi o Cristiana Capotondi. Assente, come anticipato, Chiara Ferragni. Eppure, in uno degli ultimi post che hanno preceduto la bufera, l'influencer pubblicizzava proprio un prodotto dell'azienda in questione. Nessuno sa perché l'imprenditrice abbia scelto di non partecipare. Solamente Oggi ha riferito che la moglie di Fedez "ha dato buca".