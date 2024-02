Isola dei Famosi, chi sarà la nuova opinionista. Sorpresa Mediaset

14 febbraio 2024 a

All'Isola dei Famosi sembra che stia per cambiare tutto. Dopo il passaggio del testimone per cui lo scettro di conduttrice passerà a Vladimir Luxuria, adesso spunta anche la nuova opinionista del reality show. E chi sarà? Secondo le voci dei più informati per la nuova stagione il ruolo andrà a Sonia Bruganelli.

Nonostante avesse manifestato intenzioni contrarie, l'ex signora Bonolis ha poi cambiato idea e si è dedicata prima al Grande Fratello Vip e ora all'Isola dei Famosi. Chissà cosa ne penserà Pier Silvio Berlusconi che aveva espresso la chiara volontà di azzerare tutto.