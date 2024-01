Isola dei famosi, spunta l'ipotesi Luxuria alla conduzione. E c'è una nuova opinionista

Francesco Fredella 31 gennaio 2024 a

a

a

Il conto alla rovescia per l'inizio dell'Isola dei famosi è partito. A quanto pare, secondo rumors dell'ultim'ora, alla conduzione potrebbe esserci Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi. Ma i giochi sono aperti e in queste ore tutti è in via di definizione. Da indiscrezioni, sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi a scegliere Luxuria che avrebbe già girato due numeri zero del programma. Ma Dagospia e Tv Blog raccontano di un possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi.

E chi sarà la nuova opinionista? Spunta un nome: Elena Guarnieri, storico volto dei Tg Mediaset, prima Studio Aperto e poi il Tg 5. Stesso metodo del Gf vip, che ha mandato via gli opinionisti storici per dare spazio a Cesara Buonamici (anche lei volto storico del Tg5). La Guarnieri accetterà? Ha molti anni di televisione alle spalle, un volto affidabile dell'informazione Mediaset. Ha condotto speciali e programmi come "Vite straordinarie", "Gentes" e "Sipario" del Tg4. Da gennaio 2024 è vicedirettore del Tg5, conduttrice dell'edizione delle 20. Sembra che dal Palatino (dove ha sede la redazione e direzione romana del Tg5) sia arrivato l'ok del direttore Clemente J. Mimun.