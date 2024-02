Ilary Blasi, perché non condurrà più l'Isola dei famosi. Il piano di Mediaset

01 febbraio 2024 a

Pier SIlvio Berlusconi oltre a respingere, ancora una volta, l'ipotesi di una discesa in campo ("Mi tirano in ballo, ma non entro in politica"), ha illustrati bilanci e scenari di Mediaset nel corso di una conferenza a Cologno Monzese. Satà difficile superare la Rai in termini di ascolti nel 2024: "È quasi matematicamente impossibile, ci sono gli Europei con la Nazionale italiana, le Olimpiadi... E ora arriva il Festival di Sanremo. Ma stiamo a vedere. Per noi l’importante è essere il primo editore italiano tra tv, web, radio, lo siamo di gran lunga per numeri e risultati che portiamo a investitori pubblicitari".

Sul paventato corteggiamento di Amadeus, l'ad di Mediaset spiega che "L’ho sentito e lo sento, ma non c’è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset. È un pezzo importantissimo della Rai, non c’è nessuna offerta". Sui fuori onda di Striscia la notizia su Bianca Berlinguer spiega che i rapporti con la conduttrice "Sono buonissimi, non ho sfiorato per un secondo l’argomento dei fuori onda di Striscia con lei, penso che sia abbastanza matura da un punto di vista umano e professionale per capire che Striscia fa Striscia e non c’è niente di male".

E Paolo Bonolis? "Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni". Per lui un futuro in Rai? "Ci siamo visti anche ultimamente: il contratto ha una scadenza naturale, ma per l’anno prossimo è già prevista un’altra edizione di Avanti un Altro. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo". Piero Chiambretti invece è sicuro a viale Mazzini: "Ho grandissima stima e un rapporto personale fatto di effetto, ma è giusto che Piero faccia ciò che desidera fare, penso che un ritorno in Rai per lui possa avere un certo significato".

Una novità sui programmi è la conduzione de l'Isola dei famosi a Vladimir Luxuria. Ma "Ilary Blasi rimane con noi: ci piace lavorare con lei a una sua nuova fase legata all’intrattenimento puro", ha detto Pier Silvio Berlusconi. Blasi "condurrà Battiti Live che andrà in onda su Canale 5". Tornando a L’isola dei famosi, ha continuato: "Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta: lavora con noi da molti anni e ha fatto tutto il percorso a L’isola: concorrente, vincitrice, inviata, opinionista e adesso conduttrice".