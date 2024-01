Alan Friedman all'Isola dei famosi per la "quota giornalista", retroscena clamoroso

23 gennaio 2024 a

Contatti, casting, trattative.. Si apre la partita del casting della nuova edizione dell'Isola dei famosi, lo show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La quale, dal canto suo, dovrebbe essere confermata alla guida del programma, anche se indiscrezioni puntano su un nome nuovo per la rete e per la tv in genere, Vladimir Luxuria. Secondo quanto riporta TvBlog la società detentrice del format, Banijay, sarebbe dell'avviso di confermare l'ex di Francesco Totti. Si vedrà. Così come presto capiremo se le voci che vedono Rossella Erra, protagonista nella "giuria popolare" di Ballando con le stelle, tra i naufraghi della prossima edizione.

Spunta il primo concorrente. Testa a testa: chi condurrà l'Isola

A stupire, è un altro nome spuntato per il cast che, come noto, mette insieme personalità e profili anche molto diversi tra loro. "Per la quota 'giornalista' è stato contattato per fare l’Isola dei famosi 2024 Alan Friedman", rivela sempre TvBlog secondo cui "sarebbe arrivato il momento di partecipare all’Isola dei famosi". Il giornalista americano esperto di economia che negli anni 90 conduceva Maastricht-Italia su Rai3, è spesso ospite dei talk show e conduce Washington Files su San Marino Rtv e Canale 520 Sky. Non l'abbiamo mai visto protagonista di un talent show, per di più in stile "survival". È l'ora ddel grande salto?