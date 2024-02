Tagadà, Gomez svela il retroscena su Netanyahu: "Ha finanziato Hamas"

13 febbraio 2024 a

La crisi in Medio Oriente è sempre più grave. Una soluzione non sarà facile da trovare e nei talk show si accendono i riflettori sulle passate strategie messe in campo dal premier Netanyahu in chiave anti.palestinese. Anche di tutto questo ha parlato Peter Gomez del Fatto Quotidiano nel corso della puntata di Tagadà in onda il 13 febbraio su La7.

"Un Paese deve saper distinguere tra la giustizia e la vendetta - ha detto Peter Gomez parlando con Tiziana Panella - Quello che vedo oggi è in gran parte vendetta. I 30mila morti che abbiamo avuto finora hanno portato alla distruzione solo del 30% dell'apparato di Hamas. Nel corso di questi anni Netanyahu ha dato il via libera ai finanziamenti che arrivavano dal Qatar per Hamas dicendo in questo modo impediremo la nascita dello Stato palestinese. Ci sono pochi innocenti da una parte e dell'altra e noi veniamo percepiti, a torto o a ragione, un tutt'uno con Netanyahu. E ora c'è di mezzo la sicurezza di tutto il mondo