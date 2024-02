Tagadà, l'allarme di Rutelli: "L'agricolturà europea scomparirà"

06 febbraio 2024 a

a

a

La protesta dei trattori ha portato alla ribalta il tema dell'agricoltura e della sua sostenibilità a medio-lungo termine. Se n'è parlato anche durante la puntata di Tagadà in onda il 6 febbraio su La7. Ospite in studio Francesco Rutelli che ha lanciato un grido d'allarme in assenza di una vera programmazione politica e culturale.

"In Italia è molto cresciuta la superficie delle foreste ma, in molti casi, hanno preso il sopravvento dov'è stata abbandonata l'agricoltura. Soprattutto nelle zone di collina e di mezza montagna. Sono argomenti che dobbiamo affrontare con consapevolezza tecnica e scientifica e non dobbiamo criminalizzare chi protesta. C'è un diritto a protestare e a esprimere le proprie idee. Mi auguro che i governi trovino le soluzioni per avere a bordo gli agricoltori senza i quali andiamo malissimo e di avere a bordo la tutela della qualità dei prodotti e dei consumatori. Ci sono le risposte scientifiche e organizzative e l'Europa ha tutti i mezzi per farlo. Ascoltiamo anche la protesta che, però, non deve essere una protesta per tornare a dire facciamo quello che si vuole. Ma tutto deve essere coordinato a tutela della salute e con una programmazione di medio-lungo termine senza la quale ci accorgiamo che l'agricoltura in Italia non c'è più.