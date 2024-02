Sanremo, Sabrina Ferilli chiude le porte al Festival: "Solo un pazzo..."

13 febbraio 2024 a

Sanremo 2025, impazza il toto-conduttore. Dopo la fine della 74esima edizione del Festival, sono tante le voci che si rincorrono su chi potrà prendere il posto di Amadeus alla guida della kermesse. Tra i tanti personaggi che vengono tirati in ballo c'è anche quello di Sabrina Ferilli. Che, però, si schermisce così: «Condurre io Sanremo? No, non ne sarei capace, non saprei da dove cominciare». Si schermisce Sabrina Ferilli, davanti all’ipotesi di essere lei la prossima conduttrice del Festival. «Amadeus è preparatissimo, sa gestire, sa raccontare, sa intrattenere», premette l’attrice romana, a margine della conferenza di presentazione della fiction Rai, "Gloria" che la vedrà protagonista in prima serata su Rai1.

Sottolinea, quindi, Sabrina Ferilli: «Non so proprio chi potrà essere quel pazzo che, dopo Amadeus, ora avrà il coraggio di dire sì alla conduzione del Festival di Sanremo...»