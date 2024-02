Sanremo 2024, il vero vincitore è Mahmood: ecco da chi arriva l'incoronazione

13 febbraio 2024 a

Per radio e piattaforme è Mahmood il vero vincitore tra i cantanti in gara a Sanremo 2024. A tre giorni dall’incoronazione di Angelina Mango come vincitrice del Festival di Sanremo, le classifiche della rotazione radiofonica e della piattaforma di streaming delle giornate successive alla kermesse restituiscono un verdetto che stravolge il podio sanremese. Da tre giorni, infatti, Angelina Mango non compare mai in cima alle top ten Earone Sanremo Airplay e Spotify, classifiche che incoronano invece Mahmood e la sua ‘Tuta Gold’. In particolare, nel fermo immagine del momento, nella classifica Earone Mahmood è primo, seguito da Annalisa con ‘Sinceramente’, mentre solo terza è Angelina Mango con ‘La Noia’. Quarti ‘Un ragazzo, una ragazza’ dei The Kolors e quinto Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’.

Ma l’ascesa del cantante sardo-egiziano sembra inarrestabile, tanto che in queste ore ha superato Geolier anche nella classifica degli streaming di Spotify, dove il rapper napoletano regnava incontrastato e adesso è invece al secondo posto. Sale anche Annalisa al terzo posto, e scende al quarto Angelina Mango, che comunque in questi giorni non ha mai raggiunto la vetta. E a poche ore dalla fine, Sanremo vola anche a livello mondiale. Un dato interessante emerge infatti se si guarda la classifica delle Top Songs Debut Global, i debutti mondiali dell’ultima settimana: ben sette su dieci provengono infatti da Sanremo. Ecco i primi dieci: Kanye West e Ti Dolla Sign con ‘Talking’, Mahmood, Geolier, Noah Kahan con ‘Forever’, Annalisa, Angelina Mango, Irama, Ghali, Madinon Beer con ‘Make you mine’ e Gazzelle.

«La Debut global è molto interessante, è un importantissimo segnale dei numeri intorno a questo evento - il commento all’Adnkronos il Ceo di Fimi Enzo Mazza -. Naturalmente non significa che questi artisti sono ascoltati nel mondo, solo una parte, ma vuol dire che in quella settimana ci sono stati degli ascolti così elevati in Italia da portarli in queste posizioni. Certo poi quando un ragazzo in America va a vedersi la Top Debut è invogliato a sentire chi sono e ad ascoltarli».