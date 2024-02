Sanremo 2024, “il vostro mestiere…”. De Giovanni attacca la stampa anti-Geolier

12 febbraio 2024 a

Non si placano le polemiche sulla mancata vittoria di Geolier al Festival di Sanremo. “Sicuri di saper fare il vostro mestiere, sì?”, è questo il commento, lasciato su Facebook, dallo scrittore Maurizio De Giovanni, sul voto della stampa e delle radio che ha ribaltato il televoto nella serata finale del Festival, portando Angelina Mango al successo. De Giovanni, che era stato tra chi aveva criticato l’ortografia del brano del rapper napoletano, adesso riflette sul 60% delle preferenze al televoto: “Più che altro, mi porrei il problema dell’enorme differenza tra il giudizio cosiddetto ‘tecnico’ e il gusto popolare. Soprattutto quando il giudizio ‘tecnico’ è espresso da chi per l’appunto ha come obiettivo primario l’interpretazione del gusto popolare”. “Sicuri di saper fare il vostro mestiere, sì?”, l’attacco finale dello scrittore di Napoli.

Nel frattempo proprio una targa personalizzata della città campana è stata consegnata dal sindaco Gaetano Manfredi a Geolier. Il riconoscimento al cantante è stato conferito “in segno di gratitudine e di ammirazione - si legge - per il prestigioso traguardo, per aver rappresentato la città e la sua cultura musicale nella gara canora più prestigiosa del Paese, il festival di Sanremo. Napoli, grande città della musica, sostiene i suoi talenti”. La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino dove una platea di persone, soprattutto rappresentanti delle istituzioni cittadine, ha applaudito Geolier in contrapposizione ai fischi nella quarta serata di Sanremo. All’esterno alcune decine di fan che, all’arrivo dell’artista, hanno intonato “I p’ me, tu p’ te”, la canzone dell’artista portata all’Ariston.