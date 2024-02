Soumahoro prova a salire sui trattori: "I miei stivali sporchi...", come si ricicla

09 febbraio 2024 a

Aboubakar Spumahoro ci riprova e tenta di salire simbolicamente sui trattori in protesta. Il parlamentare vuole uscire dal cono d'ombra che lo ha avvolto dopo lo scandalo delle coop gestite dalla moglie e dalla suocera, a processo a Latina. Insomma, le campagne per i braccianti sfruttati non fanno più breccia dopo l'inchiesta sulle strutture di accoglienza dei migranti legate alla famiglia. L'ex sindacalista e parlamentare del Misto è intervenuto a L'aria che tira, il programma condotto su La7 da David Parenzo che con un parallelismo piuttosto ardito mette in relazione le scarpe di John Travolta al Festival di Sanremo che tanto fanno discutere e gli stivali sporchi di fango indossati da Soumahoro al debutto in Parlamento dopo l'elezione con Sinistra italia e Verdi.

"Quegli stessi stivali li uso anche oggi per andare nei luoghi della miseria e delle sofferenze"; afferma Soumahoro secondo cui la trovata che ha avuto "anticipava" le preoccupazioni degli agricoltori: "Nel dramma del mondo agricolo c'è un tema che riguarda la iniqua redistribuzione della Pac", la politica agricola comune dell'Ue, "e il tema della redditività" per gli agricoltori. Insomma, si apre un nuovo fronte per Soumahoro che in precedenza aveva spiegato che si sta occupando del "paese profondo", ossia dei precari di Poste italiane e degli ex operai Whirlpool d Napoli.