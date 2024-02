Fuori dal coro, Giordano si commuove per Dessì: "Difficile andare in onda"

07 febbraio 2024 a

Lutto nel mondo del giornalismo, è morta prematuramente Carlotta Dessì, avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio. La notizia è stata riportata da TgCom24. Mediaset piange la scomparsa della giornalista che ha lavorato per diversi programmi del Gruppo, tra cui 'Pomeriggio 5' e 'Fuori dal Coro', trasmissione condotta da Mario Giordano e per la quale Carlotta Dessì aveva recentemente condotto alcune inchieste. La direzione e tutta la redazione di Tgcom24 con un messaggio "si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore". E proprio il conduttore del programma di inchieste, stasera, ha aperto la puntata ricordando la collega.

"Stasera è dura andare in onda. Ieri pomeriggio è morta Carlotta Dessì, la nostra giovane e brava inviata. Aveva 34 anni e, nel giro di pochi mesi, una malattia se l'è portata via. Di fronte a tutto questo, ha poco senso tutto quanto. È difficile andare in onda. Tutti i ragazzi faticano a trovare la forza, ma siamo convinti di doverlo fare": così ha esordito Giordano. "La trasmissione più bella proprio per Carlotta. Per quello che ci ha insegnato, fino all'ultimo...Per il coraggio, la tenacia, la determinazione, l'ostinazione, il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di non avere paura", ha continuato. La voce del giornalista, rotta, ha faticato a uscire. "Si collegava alla riunione di Fuori dal coro e ci ha dato una lezione infinita, di cui noi dovremo essere all'altezza".