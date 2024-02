Fuori dal coro, Giordano smonta l'Ue: nomi pesanti dietro la carne sintetica

01 febbraio 2024 a

a

a

Agricoltori sul piede di guerra contro i diktat dell'Europa. Ma cosa c'è dietro le politiche Ue contestate dai "trattori"? A spiegarlo è Mario Giordano nel corso della puntata di mercoledì 31 gennaio di Fuori dal coro, su Rete 4. Guadagni e speranze degli agricoltori italiani e non solo "vengono distrutti il nome di un gigantesco business"; afferma il conduttore mostrando le cifre monstre del giro d'affari della carne sintetica, ossia la tecnologia per produrre carne in laboratorio a partire da cellule coltivate.

I trattori assediano Bruxelles contro le follie degli euroburocrati

"Era il 2013 quando è stata fatta la prima bistecca sintetica, siamo già arrivati un business di 180 miliardi e presto arriverà a 450 miliardi", spiega Giordano che attacca: "Io mi sono rotto le scatole di sentirmi che nessuno ci costringerà a mangiare la carne sintetica. No, nessuno ci costringerà ma ci spingeranno a farlo perché è una questione di dove vanno i soldi".

Insomma, tutto gira su dove mette i soldi l'Europa: "Perché se l'Ue costringe gli agricoltori a smettere di coltivare e mette i soldi per finanziare la carne sintetica si arriverà, come già previsto, che fra pochi anni una bistecca su cinque sarà sintetica ed è una questione di soldi, non di obbligo". In che senso? L'Unione Europea "spende per la rivoluzione verde 257 miliardi l'anno 257 miliardi l'anno e il problema è dove vanno a finire questi soldi - denuncia Giordano - che non vanno ad aiutare agricoltori e allevatori ma vanno a finanziare le grandi multinazionali che mettono pannelli solari al posto degli uliveti e dei vigneti".

"Perché non ti faccio causa". Giordano attacca Rondodasosa

Insomma, c'è una strategia e "non è complottismo" dire chi ha interesse a puntare su carene sintetica e farine di insetti. Insomma, l'Europa "non è vicina ai cittadini, è vicina ai grandi poteri". Chi sta investendo sulla carne coltivata? "Tyson Foods, il grande colosso degli Stati Uniti con 53 miliardi ma non solo", tuona il conduttore di Fuori dal coro. "Tutti i grandi di Big Tech, a partire da Bill Gates, stanno investendo sulla carne sintetica per cui mi sono rotto le scatole: non c'è nessun complottismo non c'è nessun complotto, c'è un gigantesco interesse che l'Europa sta facendo", è il grido di allarme di Giordano.