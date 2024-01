Fuori dal coro, Mario Giordano contro Rondodasosa: "Perché non ti faccio causa"

31 gennaio 2024 a

Mario Giordano contro Rondodasosa. Il conduttore di Fuori dal coro se l'è presa col rapper reo di aver usato la sua voce in una canzone che inneggiava alla violenza e all'uso delle pistole. Giordano sostiene che potrebbe querelarlo ma non lo fa perché è soprattutto preoccupato dal destino dei giovanissimi in balia dei cattivi maestri come Rondodasosa.

"Caro Rondo da Sosa io potrei anche farti causa, ma non mi interessa"



Mario Giordano a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/9kKZcJGip6 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 31, 2024

"Il testo di Face to Face mi aveva colpito perché non è da oggi che noi denunciamo questo problema che adesso sta diventando enorme. Avevo letto il testo di questa canzone e questo genio di Rondodasosa che cosa ha fatto? Ha preso la mia voce quando leggevo questa canzone in studio e ne ha fatta una nuova canzone chiamata "Face to face 2" in cui ci sono gli stessi messaggi di violenza usando la mia voce. Vedi caro Rondodasosa io ti potrei anche fare causa ma la causa che mi interessa è quella dei ragazzini. Quello che mi interessa non è che tu mi sfotti e usi la mia voce. Quello che mi preoccupa è che tu usi la mia voce per incitare alla violenza, per dire ai ragazzini che è normale usare la pistola, che è normale usarla nella vita reale, che le canzoni sono un modello di successo, sono quelle basate sulla violenza, sulle armi. Questo mi preoccupa. Che tu sei un cattivo maestro, uno dei tanti cattivissimi maestri di questa gioventù sempre più armata".