Meteo, l'alta pressione domina sull'Italia. Ma Sottocorona vede qualche cambiamento

Un inizio di settimana segnato da alcuni cambiamenti meteo. Ad approfondire la situazione sui cieli italiani è Paolo Sottocorona, esperto di La7, che si collega come di consueto con la puntata odierna, 5 febbraio, di Omnibus e fornisce un quadro del meteo: “C'è questa nuvolosità abbastanza estesa e anche abbastanza intensa, che riguarda però le regioni ad est dell’Italia, che vede poche nuvole. La zona più serena, quella che è l'effetto dell'alta pressione, si trova anche su parte dell'Europa occidentale, sul Nordafrica. Quindi abbiamo visto nei giorni scorsi come questa pressione rimane alta, però a volte si rinforza, a volte scende, a volte si sposta un poco, l'Italia per un verso o per l'altro rimane sempre interessata da quest'alta pressione. Che vuol dire? Che il tempo rimane stabile, stabile d'inverno significa non necessariamente soltanto sole, abbiamo avuto anche delle belle schiarite devo dire anche durante il fine settimana”.

Il meteorologo si concentra poi sulle previsioni giorno per giorno: “La previsione per oggi, lunedì 5 febbraio, vede qualche nuvola al nord, anche sul nord-est, poi la Liguria, le zone tirreniche, mettiamoci anche anche l’Umbria, quindi le zone interne del centro, il basso Tirreno. Compaiono quantità di pioggia previste piccolissime, a volte inferiori al millimetro nelle 24 ore, quindi direi che ci possiamo attendere qualche nuvola, una giornata in parte grigia, ma insomma oltre questo sostanzialmente non si va. E questa situazione rimane stabile nel senso che nella giornata di domani, martedì 6 febbraio, abbiamo forse più grigio anche nelle zone dove non sono previste queste eventuali debolissime pioviggini, quindi forse un cielo un po' più coperto, sempre di tempo stabile, ma stabile significa che non si formano nuvole intense, non si formano diciamo quel tipo di nuvole che può dare delle piogge abbondanti, dei rovesci, sia mai dei temporali, assolutamente niente di tutto questo. Mercoledì 7 febbraio rimane una situazione anche che non cambia molto, ma diciamo che forse queste zone grigie con qualche debole precipitazione son più frequenti, però diciamo che il livello del tempo, il tipo di tempo non cambia poi moltissimo”.

Il focus conclusivo di Sottocorona è dedicato alle temperature di queste ore: “Le massime previste per la giornata di oggi dicono che anche sulle pianure del Nord si va anche sopra i 15 gradi, che sarebbero già una temperatura di tutto rispetto per essere i primi di febbraio e in qualche caso anche nei giorni scorsi si sono toccati anche i 17-18 gradi. La tendenza di queste temperature nelle prossime 24 ore è di qualche leggera diminuzione, al nord e al centro, non tanto al sud, proprio per l'effetto di qualche aumento della nuvolosità che abbiamo visto. Ovviamente un po' meno sole e le massime riescono a restare un pochino più basse”.