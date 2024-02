Meteo, “vaneggiano di anticiclone africano”. La bordata mai vista di Sottocorona

04 febbraio 2024 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, come ogni domenica commenta qualche particolare carta meteorologica e stavolta utilizza quella “inglese”, in cui l’Italia si trova quasi in orizzontale. E mentre sviscera i dati e le particolarità dell’alta pressione lancia una bordata pesantissima: “C’è un'altra un'altra zona di alta pressione, 1034, all'interno dell’Africa, quindi questo per una volta potrebbe essere il famoso anticiclone africano di cui si è sempre vaneggiato, starei per dire, nel periodo estivo. Comunque siamo in una zona di alta pressione talmente elevata che tutto viene smorzato, tutto è rallentato”.

Dopo aver fulminato qualche collega Sottocorona passa alle previsioni meteo giorno per giorno: “Oggi, domenica 4 febbraio, queste piccole incertezze riguardano in parte la Sardegna e i versanti tirrenici, molto meno il nord, i versanti adriatici, anche anche la Sicilia ne resta fuori, ma fenomeni consistenti o forti non ce ne sono assolutamente. Nella giornata di domani, lunedì 5 febbraio, aumenta questa nuvolosità e anche queste debolissime precipitazioni, a prendere di nuovo in gran parte il versante tirrenico della penisola, quello occidentale, la Liguria, come novità che c'è anche il nordest questa volta che ha qualche copertura, quindi per il momento non è assolutamente niente. Il modello per martedì 6 febbraio vede una copertura totale, quasi totale del cielo, cioè sembra che si sia spenta una luce, è tutto grigio. Le zone con le eventuali debolissime pioggia più o meno prendono il medio-Tirreno e la Liguria, ma questo tipo di copertura potrebbero essere delle velature, quindi è anche una flusso di aria calda in quota e umida che da questa velature del cielo, cielo grigio completamente ma ripeto non è maltempo perché di precipitazioni non c'è ne sono”.

L’esperto di La7 conclude il suo intervento con un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ci sono temperature che potrebbero anche sfiorare i 14-15°, che per la stagione sono tutt'altro che trascurabili. La tendenza nelle 24 ore successive è di qualche aumento debole, nord ovest e zone del centro, qualche leggerissima diminuzione, possiamo dire che si mantengono sullo stesso livello con qualche piccola variazione a salire o a scendere. Però insomma cambi bruschi e significativi non ce ne sono. Questa è la tendenza In queste 24 ore, ieri abbiamo visto che nella settimana di freddo non ne arriva, a fine settimana - chiosa Sottocorona - c'è un punto interrogativo”.