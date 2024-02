Ferragni trascina Fedez? Separazione social ed "effetto alone"

05 febbraio 2024 a

Da quando Chiara Ferragni è tornata sui social, Fedez ha fatto un passo indietro, evitando di intervenire sul caso del pandoro-gate e sull'inchiesta in corso. Se in un primo momento il rapper aveva usato parole nette contro i giornalisti assiepati sotto casa, poi ha scelto il silenzio. Pochi gli scatti in cui l'influencer e il cantante appaiono insieme. Fatto, questo, che ha fatto circolare le prime voci di crisi. I due non hanno nè confermato nè smentito tali indiscrezioni. Tuttavia, la distanza social tra i due potrebbe trovare una spiegazione in quella che Ruben Santopietro ha definito la strategia della "dissociazione". In un'intervista concessa a Il Messaggero, l'esperto di marketing ha provato a ipotizzare il motivo per cui i Ferragnez non si facciano più vedere insieme.

"Dal punto di vista del marketing, la dissociazione dei contenuti costituisce una strategia volta a salvaguardare l'immagine di entrambe le persone coinvolte", ha spiegato Santopietro. Dietro alla mossa di Chiara Ferragni e Fedez, infatti, si cela "una gestione più precisa delle immagini personali, evitando che eventuali controversie o polemiche legate a uno dei partner influiscano automaticamente sull'altro". Per tutelare la propria reputazione, la coppia avrebbe separato i brand e le iniziative. In questo momento pare che tale metodo possa essere di vitale importanza soprattutto per il futuro del cantante.

"Chiara Ferragni è bersagliata. E anche chi le sta intorno, pensiamo ai recenti fatti dell'hotel in cui soggiornava che è stato costretto addirittura a chiudere i commenti", ha spiegato al quotidiano Veronica Gentili. "Quindi è verosimile che ci sia una strategia e che questa strategia sia dovuta proprio al fatto che in questo momento specifico associarsi, comunque a lei, porti immediatamente a reazioni negative. Anche, appunto, un effetto alone sul piano reputazionale", ha aggiunto.