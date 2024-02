Fedez sfida Selvaggia Lucarelli: "Dovresti dare delle spiegazioni"

05 febbraio 2024 a

Fedez invita Selvaggia Lucarelli nel suo podcast "Muschio selvaggio" per un confronto. Non sul pandoro-gate che tanti guai sta provocando alla moglie del rapper, Chiara Ferragni. Ma su un'altra storia, quella della raccolta fondi fatta promossa sui social dagli amici di Matteo Mariotti, il ragazzo che il 9 dicembre è stato attaccato da uno squalo in Australia e ha perso una gamba. L'opinionista del Fatto, che ha fatto cavallo di battaglia le inchieste sulle raccolte fondi, aveva puntato il dito contro l'operazione che a suo dire sarebbe stata poco trasparente.

Ebbene, Fedez ha dedicato la puntata di oggi di "Muschio selvaggio" alla storia di Mariotti, che nel corso della puntata ha fornito la sua versione. Per sommi capi il ragazzo ha detto di non aver alcuna responsabilità dell'iniziativa degli amici, partita quando lui era ancora in rianimazione in ospedale, e che dopo i post di Lucarelli si è trovato più di un migliaio di messaggi di insulti e auguri di morte. Inoltre smentisce che la sua famiglia è benestante.

"Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti ed è testimone di quello che tu chiami attività giornalistica. Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, sarà tutto uncut, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua", afferma il rapper che si rivolge direttamente a Lucarelli. Poco dopo aggiunge: "Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un pò meno tutto il lavoro che ha fatto". Selvaggia Lucarelli per il momento non ha risposto. L'invito è destinato a cadere nel vuoto o ci sarà un confronto davanti a microfoni e telecamere?