Kate Middleton, dramma in famiglia: crac finanziario e insulti

Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic ed è tornata a casa. Il suo ufficio a Kensington Palace aveva riferito che il 16 gennaio la principessa era stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato all'addome per una patologia non rivelata. Il palazzo non ha fornito ulteriori dettagli. La famiglia della futura regina, anche oggi, giorno del compleanno di Carole Middleton, le è vicina. Rimandati, quindi, i festeggiamenti esplosivi solitamente di rito. Ma questa scelta è probabilmente dovuta anche ad altri motivi. Come riporta un articolo pubblicato in rete dal Daily Mail, l'ultimo anno non è stato memorabile per i Middleton.

La madre di Kate è stata vista in pubblico solamente una volta da quando la sua attività Party Pieces è fallita lo scorso giugno a causa di 2,6 milioni di sterline. Tutti i canonici appuntamenti messi in agenda, infatti, negli ultimi 12 mesi sono stati derubricati. A maggio, mese dell'incoronazione di Re Carlo, i suoceri del principe William hanno avuto un posto d'onore. Poi, però, il mese successivo è stato reso noto che l'azienda era finita in amministrazione controllata con debiti per 2,6 milioni di sterline. Party Pieces è stato acquistato per £ 180.000 dall'imprenditore James Sinclair, ma i fornitori si sono fatti sentire.

Ma non è tutto. Successivamente, infatti, la famiglia Middleton è finita nell'occhio del ciclone ed è diventata il bersaglio di una durissima campagna nel villaggio in cui vivono, quello di Bucklebury. Manifesti e scritte ovunque. Tuttavia, Carole Middleton ha anche chi la supporta. Per esempio, il nuovo proprietario dell'azienda ha dichiarato di non essere il "capitano di una nave in rovina" ma "una scialuppa di salvataggio che cerca di salvarla".