Ferragni, "rimosso subito": la foto in montagna è un boomerang. E l'hotel...

Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna in compagnia degli amici e l'occasione è stata ghiotta per un grande ritorno sui social. Dopo il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta, l'influencer ha cercato di condividere contenuti che riguardassero solamente i figli, la famiglia e la merce del suo brand. Questa volta, invece, l'imprenditrice ha riprovato a promuovere l'hotel che l'ha ospitata. Qualcosa, però, è andato storto. Stando a quanto risulta a Gambero Rosso, l'albergo è stato costretto a rimuovere il post perché la pagina è stata mandata in tilt da commenti di odio e di disaccordo.

L'influencer più amata, e ora anche più divisiva, d'Italia ha postato un carosello di foto dalla Val d’Aosta, dove ha trascorso una notte presso l' Hotel de Mascognaz a Champoluc. L’albergo ha apprezzato e condiviso il post sul proprio profilo Instagram. Ma dopo poche ore, avrebbe dovuto eliminarlo perché subissato da insulti contro l'imprenditrice digitale. Secondo quanto riporta il sito della casa editrice italiana specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di guide e trasmissioni televisive, una signora avrebbe raccontato così la vicenda: "Certo, abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto".

"Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio", ha detto a Gambero Rosso la manager dell’Hotellerie.