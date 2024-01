Meteo, “zero variazioni”. La previsione sulle temperature sorprende Sottocorona

29 gennaio 2024 a

Un gennaio anomalo, che anche nei suoi ultimi giorni del mese non vedrà stravolgimenti e il ritorno del maltempo. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si collega con la puntata odierna di Omnibus per fare un punto della situazione sul meteo dei cieli italiani: “Quest’oggi troviamo più vicine quelle nuvole che nei giorni scorsi interessavano soltanto l’Atlantico, più vicine perché sono entrate sul continente. Non sono molto bianche e molto compatte, sono piuttosto deboli infatti portano poche precipitazioni. L’Italia resta in una zona con ancora meno nuvole, qualcuna di queste arriverà anche sull’Italia, questo è lo sviluppo, ma ripeto sono nuvole che entrano in una zona di alta pressione, quindi se non sono deboli si indeboliscono gli effetti sono minimi”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 28 gennaio, è di un cielo sereno poco nuvoloso, qualche accenno di qualche nuvola si affaccia sulle zone del Tirreno, in parte al sud, quasi nulla al nord. Domani, martedì 30 gennaio, da ovest queste nuvole arrivano e quindi ecco le coperture al nord, sulle zone del centro almeno il versante tirrenico e poi in parte le isole maggiori. L’ipotesi di qualche debolissima precipitazione c’è, ma è un’ipotesi tutto sommato abbastanza remota. Domattina avremo delle minime più alte di quelle di questa mattina che col cielo sereno erano scese, questa specie di altalena è un classico, cioè funziona sempre così. La giornata di mercoledì 31 gennaio, non tanto al Nord ma sulle coste proprio occidentali della penisola e al centro al Centro Sud, vede la presenza di nuvole e precipitazioni possibili ma non probabili, anche qualora ci fossero sono quantità che non raggiungono il millimetro nelle 24 ore secondo i modelli, quindi è veramente molto molto poco”.

Sottocorona conclude il suo focus sul meteo con le temperature e un po’ di sorpresa: “Le massime previste per la giornata di oggi evidenziano che qualche zona del nord rimane un po' in basso, qualche zona, non tanto delle Isole, ma soprattutto della Sardegna potrebbe sfiorare 15 gradi, ma tutto sommato gli altri restano fra i 12 e i 14 gradi. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è di qualche diminuzione in Sicilia e di zero variazioni, ed è difficile vedere una carta così, non è prevista sostanzialmente nessuna variazione delle massime rispetto a oggi”.