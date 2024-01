Meteo, domina l'anticiclone Zeus, poi la svolta: "Aria polare". Ecco quando

28 gennaio 2024 a

L'anticiclone Zeus, che da giorni domina il cielo italiano, sarà messo alla prova nel corso della giornata. Un repentino cambio di scenario è atteso a causa di un blocco d'aria fredda, che farà sentire la sua presenza su diverse zone della penisola. Questo è quanto rivela il team de ilmeteo.it . Ieri ore all'insegna della stabilità atmosferica, con soli occasionali veli nuvolosi al Nord e nubi marittime sul Tirreno. I primi segnali del cambiamento saranno avvertiti da oggi. Il motivo? I venti freddi nordorientali rinforzeranno la loro presenza. Si prevede che al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili formazioni di nebbie o nubi basse sulle pianure. Le temperature, invariabili per la maggior parte, saranno più miti in montagna e più fredde nelle zone nebbiose.

Ancora temperature anomale, poi la svolta: "Correnti polari". Ecco quando

Al Centro, invece, l'anticiclone Zeus manterrà il suo dominio, garantendo prevalentemente condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso, con brevi annuvolamenti lungo le coste tirreniche. Le temperature rimarranno stabili o addirittura superiori alla media. Le regioni del Sud, specialmente lungo il versante adriatico, saranno le più coinvolte dal cambiamento climatico. Le infiltrazioni d'aria fredda porteranno maggiore nuvolosità e un temporaneo calo delle temperature. Tuttavia, il clima si manterrà comunque al di sopra delle normali medie stagionali. I venti di Grecale soffieranno con intensità, rendendo il Mar Ionio mosso o localmente agitato. Ma l'inverno è davvero finito? "L'ipotesi al momento più plausibile è che un flusso di aria polare possa scendere di latitudine entro la prima decade di Febbraio (dall' 8-9 in avanti) investendo dapprima il centro Europa, per poi puntare dritto verso il bacino del Mediterraneo", chiarisce il team di meteorologi.