I Ferragnez "non si lasciano perché...", retroscena sulla crisi

Galeotto non fu il pandoro, ma la crisi dei Ferragnez sarebbe precedente l'inchiesta sulla beneficenza. A fare il punto sulla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez dopo le voci di una rottura nella coppia è Oggi. A parlare di una "grossa frizione", come noto, era stata Selvaggia Lucarelli, poi le vacanze sulla neve di Ferrragni con madre e sorelle mentre Fedez restava a Milano hanno amplificato il tutto.

Ma secondo il settimanale la "distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d'aria già una manciata di mesi fa, a Milano, erano cosa nota", si legge nell'articolo. Insomma, gli scricchiolii nel matrimonio risalirebbero allo scorso anno. La coppia sarebbe stata in procinto di allontanarsi già mesi fa, ma l'aggravarsi delle condizioni di salute del rapper la complicanza clinica di Fedez ha messo la crisi in secondo piano.

Due le complicazioni più evidenti per una separazione. La prima è quella comune a tante coppie: ossia i figli piccoli e il loro benessere. Tuttavia, riporta l'articolo, non è impossibile vivere da separati in casa senza dare troppo nell'occhio se hai una casa enorme dome i Ferragnez. Altra nota dolente sono gli affari. La narrazione di coppia è parte integrante dei rispettivi personaggi nel mondo dei social.