Chiara Ferragni e Lucarelli-Biagiarelli uniti dai social: il "paradosso" dei commenti

Cosa unisce Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli? A mettere insieme i tre personaggi, tra i più chiacchierati delle ultime settimane, è il Corriere della sera che ragiona sui social e sulla dinamica della comunicazione. Sta emergendo un "paradosso", scrive Martina Pennisi, simile a quello che avvenne nel 2013 quando "Mark Zuckerberg acquistò per circa 20 milioni di dollari quattro case intorno alla sua" per "proteggere la sua privacy".

Ma qual è il "paradosso" che unisce l'influence e imprenditrice sulla graficola giudiziaria e mediatica per la sovrapposizione di iniziative commerciali e benefiche, e la coppia formata dall'opinionista e dal cuoco-influencer? "Alcuni degli influencer o delle persone note protagoniste o coinvolte nei fatti di cronaca hanno reso la loro comunicazione unidirezionale - si legge nel corsivo - Continuano a pubblicare, ma non permettono repliche (e insulti)". Come Ferragni che "prima ha chiuso i commenti ai post su Instagram, poi li ha riattivati con dei limiti per evitare domande scomode su beneficenza, bambole e dolciumi vari sempre più amari". Poi Biagiarelli, che "ha silenziato i suoi follower", e Lucarelli che "ha limitato i commenti di alcuni post su X". Insomma, social unidirezionali...