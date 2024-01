Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli al contrattacco. “Processi televisivi”, pronte le querele

23 gennaio 2024 a

I funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di 59 anni trovata morta dopo tutta la polemica sulla recensione al suo ristorante, hanno riacceso la polemica, soprattutto per le parole pronunciate in chiesa da don Enzo Raimondi. Ma come riferisce il Corriere della Sera c’è anche un’altra delle protagoniste di questa storia, Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di alzare la voce. “Selvaggia Lucarelli, una delle prime a dubitare della veridicità della recensione, minaccia querele contro ‘i processi televisivi’ a suo danno”, la ricostruzione del Corriere della Sera su ciò che sta balzando nella testa della giornalista.

E il quotidiano riferisce inoltre che non è ancora chiaro se esista o meno il cliente autore del commento che ha scatenato il putiferio nei giorni precedenti al decesso della 59enne. E ora da parte degli inquirenti vanno avanti gli accertamenti per individuare la persona ignota: tra il quaderno delle prenotazioni, gli scontrini della cassa e i filmati della telecamera sopra l’ingresso del ristorante si cerca l’uomo accusato da Giovanna anche nella deposizione ai carabinieri.