Dritto e rovescio, Klaus Davi spiazza tutti: "A Chiara Ferragni dovremmo dire grazie"

26 gennaio 2024 a

a

a

“Penso che dovremmo dire grazie a Chiara Ferragni”. Klaus Davi controcorrente a Dritto e Rovescio. Mentre gli ospiti di Paolo Del Debbio su Rete 4 discutono sul futuro giudiziario e non dell’influencer, il giornalista si lancia in un commento tutt’altro che atteso e che coglie di sorpresa anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero. “Penso che dovremmo dire grazie a Chiara Ferragni – spiega Davi – per il semplice fatto che grazie a lei si è sollevato una vicenda che, tutto sommato, era gestita nella più totale oscurità”. Ma non solo: la regina italiana dei social “ha riconosciuto il proprio errore. Ha messo uno, due, tre, non sappiamo quanti milioni di euro – continua la sua disamina – ha ringraziato il governo per il provvedimento legislativo che è stato fatto in queste ore, adesso si solleva su un'industria coperta da elementi algoritmici la chiarezza. Ringraziamola”.

Senaldi tenta una sortita ma viene subito stoppato dall’opinionista: “Pietro, dal punto di vista penale c'è ancora un'indagine. Torniamo garantisti”. Il condirettore di Libero però non si tiene: “Si, si...aspettiamo che finisca l’indagine prima di ringraziarla. Se non ti dispiace, aspettiamo che finisca l'indagine per ringraziarla”. Davi si fa di nuovo sotto: “Torniamo garantisti”. Senaldi però è netto: “Capisco che il Papa ieri ha detto "ringraziamo i ladri che ci fanno capire che il mondo non è tutto nostro" – ricorda Senaldi che chiude con una battuta – però allora ringraziamo gli assassini che ci ricordano che siamo tutti mortali”.