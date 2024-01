Tagadà, Ghisleri rivela le insidie di Meloni: "A cosa deve stare attenta"

25 gennaio 2024 a

a

a

Elezioni europee, ora conosciamo anche la data. I prossimi 8 e 9 giugno si voterà anche per le Amministrative ed è cominciata la caccia all'ultimo voto. Se n'è parlato anche durante la puntata di Tagadà in onda il 25 gennaio su La7. In collegamento c'era Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, che ha sottolineato le difficoltà a cui potrà andare incontro il premier prima delle elezioni.

"Giorgia Meloni la conosciamo ed è bravissima - ha detto il direttore di Euromedia Research - Ha un eloquio perfetto, calibra i toni, ha una mimica perfetta, usa il detto romano quando ci vuole. La difficoltà di Giorgia Meloni sarà quella di tenere in piedi una campagna elettorale con l'azione del governo. E questo diventerà sempre più complicato perché man mano che si va avanti e ci si avvicina al 9 giugno saranno sempre più svelate nuopve situazioni e nuove difficoltà".