Tagadà, Senaldi svela il retroscena sul Teatro di Roma: "Hanno ricevuto una telefonata"

22 gennaio 2024 a

a

a

Sul Teatro di Roma divampano le polemiche. E se ne parla anche durante la puntata di Tagadà in onda il 22 gennaio su La7. Ospite in collegamento il condirettore di Libero, Pietro Senaldi,

"A comando del sindaco si sono mossi gli attori perché loro che bisogno avevano di muoversi? Questo è sempre uno che ha fatto lavorare gli attori minori. Hanno ricevuto una telefonata. Gli attori normalmente non hanno una grande coscienza civile e sociale a meno che non abbiano un film in uscita. Ho letto il comunicato e mi sembravano molto deboli le argomentazioni artistiche. E' politicvhese puro. E in goni caso la nomina è assolutamente legale.