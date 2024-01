Tagadà, profezia Rampini sulle elezioni Usa: "Vincerà per il rotto della cuffia"

24 gennaio 2024 a

Le elezioni negli Stati Uniti si avvicinano a grandi passi. E c'è già chi fa previsioni su chi possa spuntarla a novembre. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Tagadà andata in onda il 24 gennaio su La7. In collegamento c'era Federico Rampini che ha fatto la sua profezia sul risultato finale.

"Le elezioni europee sono interessanti quest'anno perché si collocano a metà tra le elezioni della più grande democrazia mondiale, cioè l'India, che confermerà un leader molto conservatore e che si può assimilare ai sovranisti europei, e l'elezione di novembre negli Stati Uniti, cioè la più antica democrazia del mondo, nata due anni prima della rivoluzione francese, dove molti temono il ritorno di Trump - spiega Federico Rampini - Il risultato nel New Hampshire dimostra che tutti hanno visto la vittoria netta e sostanziale di Trump su Haley. Bisogna prestare un po' di attenzione all'emorragia di voti che Trump ha tra repubblicani moderati e soprattutto indipendenti. Una delle indicazioni del voto nel New Hampshire è quella di aver reso un po' più possibile una vittoria di Joe Biden per il rotto della cuffia".