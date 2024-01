La Volta Buona, Caterina Balivo stronca Ilary Blasi: "Che brutta fine"

25 gennaio 2024 a

Fanno scalpore le dichiarazioni di Cristiano Iovino che, in un'intervista al Messaggero, fa sapere che tra lui e Ilary Blasi non c'è stato soltanto un caffè. In altre parole l'uomo smentisce su tutta la linea l'ex lady Totti che, in documentari e interviste, aveva sostenuto proprio la tesi del caffè. Se n'è parlato nello studio de La Volta Buona, nella puntata trasmessa da Rai1 il 25 gennaio. A commentare in studio c'era la giornalista Incoronata Boccia che ha detto: “Posso dire? Io da un uomo così, veramente, neanche un caffè. Che mancanza di stile, veramente. Quanta poca galanteria“.

Così ha alzato la palla proprio alla conduttrice Balivo che su Ilary Blasi ci è andata giù assai pesante. “Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? - si è chiesta Balivo - No perché hanno comunque raccontato tutto...Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima“.