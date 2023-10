Selvaggia Lucarelli, frecciata a Caterina Balivo: "Scegliamo la più brutta"

14 ottobre 2023 a

Un commento mirato, una frecciata non molto nascosta. Selvaggia Lucarelli, su Instagram, ha pubblicato una frase che ha lasciato poco spazio all'interpretazione. Dopo aver riproposto sulle sue storie un frame della puntata de La volta buona andata in onda ieri, la giornalista si è abbandonata a uno sfogo breve ma chiaro. Nel corso del quotidiano appuntamento pomeridiano, la conduttrice Caterina Balivo ha avuto modo di parlare di Ballando con le stelle. Come tutti ben sanno, manca poco alla grande ripartenza dello show del sabato sera. E così capita che i conduttori chiedano agli ospiti in studio di parlarne in diretta e di spendere qualche parola sui prossimi concorrenti e sulla giuria.

Fino a qui non ci sarebbe nulla di male. D'altronde da sempre la giuria di Ballando con le stelle è tanto amata quanto criticata. Selvaggia Lucarelli, che tra pochi giorni tornerà dietro al bancone più temuto d'Italia, sarà una dei protagonisti della nuova stagione. Ma cosa non è andato giù alla giornalista? Sul maxi schermo in studio sono state proiettate due foto: da una parte Guillermo Mariotto e dall'altra Selvaggia Lucarelli. Lo stilista sorridente, l'opinionista con un'espressione visibilmente contrariata. "A proposito di gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui appare più brutta e più stron**a", ha scritto la firma de Il Fatto Quotidiano.