Meteo, "non è una bufala". Giuliacci spiazza tutti: l'inverno cambia passo

È vero che arriverà il "caldo estivo" o si tratta dell'ultima "bufala" atmosferica? Si apre con questa domanda il video con cui Mario Giuliacci propone le sue previsioni meteo e tendenze a 10 giorni. La risposta sorprende: "Quasi. Non è una bufala purtroppo". Insomma, è tutto vero, l'inverno avrà una svolta calda, "non estiva ma con temperature al di sopra della media". "Nei prossimi 10 giorni infatti ci sarà un'alta pressione centrata tra Spagna e Marocco che invierà tiepidi correnti Atlantiche sull'Italia, quindi temperature di 5-6 gradi al di sopra della media ovunque, tranne nelle regioni di nordest", spiega Giuliacci in un video pubblicato sul suo canale YouTube . Nel dettaglio, cosa dobbiamo aspettarci nei giorni successivi?

Tra il 26 e il 31 di gennaio "questo anticiclone insisterà ma manderà correnti un po' più fresche perché arriveranno da nord-ovest - spiega il volto noto del tempo in tv e sul web - le temperature caleranno un po' però saranno comunque ancora al di sopra della media". Gli effetti dell'altra pressione, oltre a un clima più mite? "Non ci saranno piogge, non ci saranno nevicate, ci saranno solo nebbie e qualche gelata al nord nei prossimi due-tre giorni", spiega Giuliacci.