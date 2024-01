Ferragni ai follower: "Vi leggo", ma cosa dimentica sui commenti...

23 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni, l’influencer finita nel mirino dei pm per l’operazione di beneficenza con l'azienda Balocco, deve rispondere di truffa aggravata anche per le uova di Pasqua vendute in collaborazione con Dolci Preziosi e la bambola lanciata sul mercato con Trudi. Intanto, dopo un lungo e assordante silenzio, l'imprenditrice digitale ha rotto il silenzio ed è tornata sui social, condividendo con i suoi follower pochi scatti, che la ritraggono per lo più in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Sebbene alcune voci abbiano dato consistenza all'ipotesi di una crisi con il marito Fedez, proprio il rapper ha messo a tacere tale indiscrezione con uno scatto di famiglia. Ciò che più conta per Ferragni, ora, è riconquistare la fiducia delle aziende e dei sostenitori. Un dettaglio, però, non è passato inosservato agli utenti più attenti.

Cosa è successo? Quando Ferragni è tornata su Instagram e ha aggiornato il suo profilo con un post pubblicato dalla montagna, dove ha cercato di ritagliarsi una parentesi di serenità con i figli, la madre Marina e la sorella Valentina, molti hanno notato che nessun commento era permesso. La scelta dell'influencer è stata da molti interpretata come una risposta alla bufera mediatica che l'ha travolta dopo il pandoro-gate. Per provare a recuperare una sorta di normalità e un dialogo con i follower, l'imprenditrice digitale si è ripresa mentre si lavava i denti e, quindi, prima di andare a dormire.

Fino a qui, nulla di strano. "Buonanotte amici, vi leggo sempre e vi ringrazio", ha scritto. La didascalia, però, ha attirato l'attenzione di chi ha seguito con costanza le vicende che l'hanno riguardata. "I commenti sono chiusi da un mese", hanno fatto notare sui social. Ma non è tutto. Molti si sono accorti anche che la sorella dell'influencer, Valentina Ferragni, ha fatto lo stesso, negando la possibilità ai seguaci di replicare a post e fotografie.