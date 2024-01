Ferragni a cena con amici, ma manca il manager: licenziato? "Gli anni..."

21 gennaio 2024 a

Fari puntati su Chiara Ferragni. Dopo il pandoro-gate e il lungo silenzio, ogni indizio social viene captato dai follower più attenti per provare a capire che cosa stia succedendo nella vita dell'influencer numero uno in Italia. L'imprenditrice si è detta pronta a collaborare con la giustizia e a raccontare la sua versione dei fatti agli organi competenti, ma ciò che più catalizza l'attenzione dei media è la gestione della crisi e il rapporto con il marito Fedez. Solamente ieri, infatti, VanityFair ha riferito che alcune fonti hanno rivelato di aver avvistato Ferragni entrare nello studio di uno degli avvocati divorzisti più famosi. Possibile che ci siano delle frizioni nella coppia? Nessuno lo sa. In assenza di dichiarazioni dei diretti interessati, i fan scrutano il profilo social dell'influencer in cerca di informazioni e aggiornamenti. L'ultima riguarda il manager Fabio D'Amato.

Il braccio destro di Chiara Ferragni era già balzato agli onori di cronaca quando voci di gossip avevano parlato di uno scontro tra questo e Fedez, proprio a causa dello scandalo del panettone e della gestione della beneficenza. Ieri l'imprenditrice ha pubblicato nuove storie su Instagram in cui si è mostrata in compagnia di alcuni suoi amici, tra cui anche l'americana Pardis Zarei e Angelo Tropea. Grande assente proprio Fabio D'Amato. Possibile che si tratti solo di una coincidenza o l'ipotesi di una frattura tra i due ha reali probabilità di trovare una conferma? Ad avvalorare la seconda tesi contribuisce anche una frase postata dal manager: "Non importa quanti anni passano, ma con chi hai deciso di condividerli". Molti hanno pensato che queste parole fossero dirette proprio a Ferragni.